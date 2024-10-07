بلوجر تكشف علامة غير معروفة لسرطان الدم.. وتحذير من هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت بلوجر عن علامة غير معروفة لسرطان الدم، وذلك عندما عرض عليها تناول مشروب في حفل عيد الميلاد.

وبحسب dailymail ، عُرض على لورين فيرينزي جيل تناول مشروب في حفل عيد الميلاد، لكن جرعة منه تسببت لها في شعور مؤلم كدبابيس أو إبر في الجانب الأيمن من رقبتها، وذراعها، وأطراف أصابعها.

وتبين بعد الفحص من قبل أطباء، أنها مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، وهو نوع نادر من سرطان الدم يؤثر على شبكة من الأوعية والغدد في جميع أنحاء الجسم.

ولأسباب غير مفهومة تمامًا، قد يشعر الأشخاص المصابون بالسرطان بالألم أو الخدر أو الوخز، ويرجع ذلك إلى أن السرطان، الذي يمكن أن يشكل نموًا في الأوعية الدموية، يمكن أن يضغط على العصب أثناء انتشاره.

ومن المعروف أن حالات الإصابة بالسرطان تتزايد بشكل غامض بين الشباب، حيث زادت المعدلات بنسبة 24% بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا على مدى العقدين الماضيين - وهي زيادة أكثر حدة من أي فئة عمرية أخرى، وهذا الاتجاه يشمل سرطان الأمعاء والثدي والفم، ولكن ما هو أقل شهرة هو الارتفاع في الإصابة ببعض أنواع سرطان الدم أيضًا.

وبحسب مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ارتفعت حالات الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين بنسبة تزيد على الخمس بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 49 عاماً منذ أوائل التسعينيات.

يتطور مرض هودجكين في نوع من خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى والتي تسمى الخلايا الليمفاوية.

تتطور الخلايا الليمفاوية السرطانية بطريقة غير طبيعية، مما يتسبب في تكوين كتل في الغدد الليمفاوية في الرقبة والإبط والفخذ.

تشمل الأعراض الشائعة التعرق الليلي وفقدان الوزن غير المقصود وارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر والحكة.

ولكن مثل السيدة جيل، التي شاركت قصتها على موقع إنستجرام بمناسبة شهر التوعية بسرطان الدم في سبتمبر، فإن أول علامة لدى بعض المرضى على إصابتهم بهذا المرض هي رد فعل غريب عند الشرب.

ولا يزال العلماء يحاولون معرفة السبب الدقيق وراء إثارة شرب الكحول لهذا التفاعل الغريب لدى الأشخاص المصابين بالسرطان.

تشير بعض النظريات إلى تأثير الخمر على الأوعية الدموية، ما يتسبب في توسعها، أو تأثيره الالتهابي العام كسببين محتملين.

ومن الناحية النظرية، قد يؤدي هذا التوسع أو الالتهاب إلى جعل السرطان الموجود في العقدة الليمفاوية يبدأ في الضغط على العصب، ما يسبب إحساسًا بالوخز والإبر.

ويسارع الأطباء إلى التأكيد على أن هذا التفاعل يحدث فقط لدى بعض المرضى، ما يعني أنه لا ينبغي تجاهل الأعراض الأخرى، مثل تورم الغدد بشكل مستمر.

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