15 صورة لـ يسرا خطفت الأنظار بإطلالتها.. لن تتوقع سعر فستانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة أنيقة وساحرة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الشارقة للأطفال والشباب. د

وظهرت يسرا مرتدية فستانا طويلا باللون الأخضر بقصة "الأوف شولدر" من خامة الحرير، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصربنفس اللون، و"إسكارف" حول رقبتها.

وبالبحث وجدنا أن الفستان من توقيع مصمم الأزياء إيلي صعب، ويبلغ سعره 4,850 دولار، أي ما يعادل "235 ألف جنيه مصري".

واعتمدت يسرا مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط، وأسورة، وعدة خواتم.