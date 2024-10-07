20 صورة لرجال قرية يرتدون ملابس النساء.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كل عام أثناء مهرجان نافراتري، تحدث عادة فريدة من نوعها في سادو ماتا ني بول، وهي منطقة في أحمد آباد، بالهند.

وفي الليلة الثامنة من المهرجان، يرتدي رجال من مجتمع باروت الساري ويؤدون غاربا - وهي رقصة احتفالية.

هذا التقليد المذهل كان ممارسًا لأكثر من 200 عام وهو متجذر في قصة مفجعة.

أصل العادة

يمكن إرجاع الممارسة إلى قصة امرأة تدعى سادوبين، يُعتقد أنها سعت للحصول على مساعدة من رجال باروت ضد أحد النبلاء المغول، بحسب timesofindia.

ولكن للأسف، لم ينجحوا في حمايتها، ما أدى إلى مأساة مروعة أدت إلى فقدان طفلها، وفي غمرة معاناتها، لعنت سادوبين الرجال، معلنة أن أجيالهم المستقبلية ستعيش في خزي وذنب وخوف، وحثت هذه اللعنة الحي على تطوير تقليد كمظهر من مظاهر الفداء، بحسب اعتقادهم.

ارتباط ثقافي عميق

يُعرف مجتمع باروت بدوره في دعم التراث ورواية القصص، وفقًا للتقاليد، قاموا بتوثيق الأنساب وتبادل الحكايات الشعبية، ما يربطهم بتراثهم الثقافي الغني.

إن تقليد ارتداء الرجال ملابس النساء في غاربا لا يكرم الماضي فحسب، بل يعزز أيضًا هويتهم وروابطهم المجتمعية.

تقليد ذو مغزى

بالنسبة للعديد من الرجال في المجتمع، فإن المشاركة في هذه الطقوس هي طريقة صادقة لشكر سادو ماتا على نعمها، كل عام، يجتمعون معًا، ويرتدون الساري كعمل من أعمال الإيمان والتفاني، يستمر هذا التقليد في جذب الانتباه والزوار، ما يُظهر مرونة وروح مجتمع باروت في أحمد آباد.

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