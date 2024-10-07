تتحول إلى سم قاتل.. 4 أطعمة احذر وضعها داخل الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعتبر الثلاجة الخيار الأكثر أمانا لتخزين الطعام حيث أنها تمنع نمو الميكروبات في الطعام وإطالة مدة صلاحيته إذا تم حفظه بشكل صحيح.

ولكن تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة قد يؤدي إلى تغير كيميائي لها وأيضا تفقد بعض الأكلات عناصرها الغذائية الأساسية ويتأثر لونها وطعمها وملمسها، وفق ما كشفت ديمبل جانجدا أخصائية التغذية العلاجية الهندية في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

4 أطعمة تتحول إلى سامة عند وضعها داخل الثلاجة:

الأرز

تخزين الأرز في الثلاجة يؤدي إلى تكاثر العفن بسرعة، كما أنه يزيد من مستوى النشا، ما يؤثر على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

لذا من الأفضل عدم تخزينه في الثلاجة لأكثر من 24 ساعة وإعادة تسخينه بشكل صحيح قبل الاستهلاك، وفقا لموقع "ndtv".

الثوم

يحتوي على جراثيم تسبب التسمم الغذائي، وقد تنشط عندما يتم تخزين الطعام بشكل سيئ، خاصة في أي وقت تتجاوز فيه الرطوبة 60% يبدأ العفن في النمو ، كما يمكن أن يؤدي تخزين الثوم في الثلاجة إلى إنبات ونمو المركبات السامة المعروفة باسم الميكوتوكسينات، والتي يمكن أن تسبب مشكلات صحية خطيرة.

البصل

مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة وعندما يتم حفظه في درجات حرارة منخفضة يبدأ في نمو العفن.

كما أن ترك البصل المقطع في الثلاجة يمكن أن يمتص كل البكتيريا، ما يجعله غير صالح للاستهلاك.

الزنجبيل

يتسبب تخزينه في الثلاجة إلى إلتقاط العفن الأخضر وهو من سلالة البنسليوم الذي ينتج الأوكراتوكسين أ وهو سم فطري شائع ملوث للطعام، وقد يضر بالكلى والكبد ويؤثر على المناعة.

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