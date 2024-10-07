صديق القلب والبنكرياس.. طعام يفعل المعجزات بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البيض عنصر أساسي في النظام الغذائي للعديد من الأشخاص ويتميز بقيمته الغذائية العالية، خاصة محتواه الغني بالبروتين، ولكن كيف يؤثر على صحة القلب والبنكرياس؟ هو ما نكشفه لكم وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

ما تأثير البيض على القلب؟

البيض يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، حيث توفر بيضة واحدة حوالي 207 ملليجرام من الكوليسترول، وهو ما يمثل 69٪ من الحد اليومي الموصى به، كما إنه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة، ما يحافظ على صحة القلب.

ما تأثير البيض على البنكرياس؟

البيض يحتوي على بروتينات عالية الجودة ومعادن وفيتامين B12 ود ودهون صحية، لذا فهو مناسب جدا لمرضى التهاب البنكرياس.

فوائد أخرى لـ البيض:

-الشعور بالشبع.

-الشعور بالنشاط والحيوية.

-صحة الشعر والبشرة.

-التفكير بشكل أوضح.

-التركيز.

-صحة الرؤية.

-صحة العظام.

-تحسين صحة القلب.

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