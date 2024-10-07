لن تصدق.. 5 أشياء يمكنك "أخذها" من الفندق أثناء المغادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل سبق لك أن فكرت في أن غرفتك الفندقية تخبئ كنوزا صغيرة يمكنك اصطحابها معك؟

إليك 5 أشياء يمكنك أخذها من الفندق قانونيا أثناء المغادرة، وفقا لما ورد في موقع "Reader's Digest".

أدوات النظافة الشخصية

تلك العبوات الصغيرة من الشامبو، البلسم، الصابون، واللوشن التي تجدها في المرحاض هي هدية من الفندق لك، يمكنك أخذها بكل حرية، فهي مصممة للاستخدام الفردي وتعتبر وسيلة لتجربة منتجات جديدة.

أدوات الكتابة والورق

الأقلام ودفاتر الملاحظات الصغيرة التي تحمل شعار الفندق تذكار، لا تتردد في أخذها، فهي وسيلة ترويجية للفندق.

أكياس الشاي والقهوة

تلك الأكياس الصغيرة من الشاي والقهوة التي تجدها في الغرفة هي هدية أخرى من الفندق، يمكنك أخذها للاستمتاع بها في المنزل.

المناشف الورقية

هذه العناصر التي تستخدم لمرة واحدة هي أيضا مجانية ويمكنك أخذها معك.

النعال

النعال التي توفرها الفنادق لراحة النزلاء من الأشياء التي يمكنك اصطحابها دون تردد.