كيت وينسلت في يوم ميلادها.. صيحات جمالية مميزة بلمسات راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - عرفت النجمة العالمية كيت وينسلت Kate Winslet في بداية مشوارها الفني في هوليوود شهرة واسعة جداً حول العالم؛ بفضل دورها في فيلم تايتنك Titanic الذي أدت بطولته في عام 1997، والذي كان نقطة الانطلاق الأساسية لها. إلى جانب أنها تتمتع بملامح طبيعية جذابة استطاعت أن تحافظ عليها عبر السنوات بعيداً عن عمليات التجميل، وهي دائماً ما تلفت الأنظار بإطلالات جمالية ناعمة تبرز عينيها الخضراوين؛ حيث تعتمد أساليب مكياج راقية يغلب عليها الطابع الكلاسيكي الأنثوي، أما تسريحات شعرها؛ فهي ناعمة وبسيطة تلهم المرأة العملية العصرية.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف في 5 أكتوبر من كل عام؛ نرصد لك مجموعة إطلالات جمالية من وحي كيت وينسلت، إضافة إلى بعض من أسرار جمالها الطبيعي.

مكياج سموكي ناعم وخفيف

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في واحدة من أجمل إطلالاتها الجمالية، تألقت كيت وينسلت بمكياج سموكي ناعم، ارتكز على ظلال العيون السموكي البراقة الخفيفة التي غمرت جفن العين العلوي، إلى جانب الماسكرا الكثيفة ومكياج البشرة الطبيعي الذي يبرز لون بشرتها البيضاء، وأحمر الشفاه الغلوس الطبيعي، كذلك اختارت كيت تسريحة الويفي المنسدلة على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة البف.

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صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر

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ويليق أحمر الشفاه بألوانه الصارخة على بشرة كيت البيضاء، حيث تألقت بهذه الصيحة من خلال أحمر الشفاه باللون الأحمر البارز مع مكياج كلاسيكي اختارت فيه القليل من الماسكرا والفاونديشن الخفيف والمشرق، ونسَّقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي بخصلات شعرها الكيرلي الشقراء مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج زهري خفيف بلمسات براقة

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وتشتهر كيت وينسلت بخطوط مكياجها البسيطة والطبيعية خاصة لناحية ألوان ظلال العيون التي ترتكز على البساطة والقليل من اللمسات في أثناء تطبيقها، وقد اعتمدت في إحدى إطلالاتها مكياجاً زهرياً ناعماً، اختارت فيه ظلال العيون الزهرية البراقة فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا المطولة للرموش، وبدا اختيارها موفقاً بالفاونديشن المخملي الخفيف مع القليل من البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الطبيعي، واختارت مع مكياجها تسريحة الكعكة المنخفضة المبعثرة.

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مكياج براق بنغمات ناعمة

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وتعشق كيت المكياج البراق في ظلال العيون، وقد طبقت هذه الصيحة في إحدى المرات من خلال ظلال العيون الفضية البراقة فوق الجفن المتحرك للعين، واختارت طبقات كثيفة من الماسكرا لتطويل الرموش مع مكياج البشرة الطبيعي وأحمر الشفاه الزهري، وأنهت إطلالتها بتسريحة ذيل الحصان المصقولة.

مكياج أرزق مائي ناعم

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وتليق الألوان الباهتة على ملامح كيت، حيث اختارت في إحدى إطلالاتها مكياجاً أزرق مائياً، ارتكز على ظلال العيون الزرقاء الباهتة فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأسود الخفيف في قلب العين والماسكرا الكثيفة، وبدت بشرتها طبيعية وناعمة بالفاونديشن المناسب لها وأحمر الشفاه الوردي الطبيعي، ونسَّقت مع مكياجها تسريحة الشعر الكاريه الأشقر مع الغرة الجانبية الريترو.

أسرار جمال كيت وينسلت الطبيعي