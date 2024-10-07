جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365..غموض آسر خلف العيون المكحَّلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - غموضٌ آسِرٌ يلفُّ الأجواءَ، وتختبئُ خلفَ العيونِ المكحَّلةِ بالأزرقِ والأسودِ أحلامٌ سرّياليةٌ.
مديرة إبداعية وتنسيق | جايد شيلتون Jade Chilton
تصوير | فؤاد تادروس Fouad Tadros
مكياج | صوفي ليتش Sophie Leach باستخدام مستحضرات Asteri Beauty
شعر | إيفانا أوزيبيشينا Ivanna Osypishyna، لدى Jeel Mangement
فنّي أظافر | Tips and Toes
الموديل | أرينا فيشمان Arina Fishman، لدى MMG Models
إنتاج | إيتشو دوكاو Icho Ducao
مساعد على موقع التصوير | جون هاري جاي سينيير John Harry Jay Senier
موقع التصوير | دبي Bickiboss Club Studio
لمتابعة جلسة التصوير على النسخة الديجيتال على هذا الرابط