جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365..غموض آسر خلف العيون المكحَّلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - غموضٌ آسِرٌ يلفُّ الأجواءَ، وتختبئُ خلفَ العيونِ المكحَّلةِ بالأزرقِ والأسودِ أحلامٌ سرّياليةٌ.

مديرة إبداعية وتنسيق | جايد شيلتون Jade Chilton

تصوير | فؤاد تادروس Fouad Tadros

مكياج | صوفي ليتش Sophie Leach باستخدام مستحضرات Asteri Beauty

شعر | إيفانا أوزيبيشينا Ivanna Osypishyna، لدى Jeel Mangement

فنّي أظافر | Tips and Toes

الموديل | أرينا فيشمان Arina Fishman، لدى MMG Models

إنتاج | إيتشو دوكاو Icho Ducao

مساعد على موقع التصوير | جون هاري جاي سينيير John Harry Jay Senier

موقع التصوير | دبي Bickiboss Club Studio

العيونِ المكحَّلةِ بالأزرقِ

غموض آسر خلف العيون

فستان من ماغدا بوتريم Magda Butrym

سحر العيون المكحلة

لمسات سرّيالية

غموض آسر

لمسات جمالية ساحرة



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