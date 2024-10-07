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جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365..غموض آسر خلف العيون المكحَّلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - غموضٌ آسِرٌ يلفُّ الأجواءَ، وتختبئُ خلفَ العيونِ المكحَّلةِ بالأزرقِ والأسودِ أحلامٌ سرّياليةٌ.

 

مديرة إبداعية وتنسيق | جايد شيلتون Jade Chilton
تصوير | فؤاد تادروس Fouad Tadros
مكياج | صوفي ليتش Sophie Leach باستخدام مستحضرات Asteri Beauty
شعر | إيفانا أوزيبيشينا Ivanna Osypishyna، لدى Jeel Mangement
فنّي أظافر | Tips and Toes
الموديل | أرينا فيشمان Arina Fishman، لدى MMG Models
إنتاج | إيتشو دوكاو Icho Ducao
مساعد على موقع التصوير | جون هاري جاي سينيير John Harry Jay Senier
موقع التصوير | دبي Bickiboss Club Studio
العيونِ المكحَّلةِ بالأزرقِ
غموض آسر خلف العيون

 

فستان من ماغدا بوتريم Magda Butrym

 

 

سحر العيون المكحلة

 

 

لمسات سرّيالية

 

غموض آسر
لمسات جمالية ساحرة


لمتابعة جلسة التصوير على النسخة الديجيتال على هذا الرابط

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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