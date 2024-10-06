الامارات | سيارة كهربائية صغيرة بـ9890 يورو.. بلمسات إيطالية ساحرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة فيات سيارتها الكهربائية Topolino الصغيرة بسعر يبدأ من 9890 يورو.

وجهزت الشركة الإيطالية سيارتها الجديدة بمحرك كهربائي صغير بقوة 6 كيلووات/8 حصان، ويدور بعزم دوران أقصى 44 نيوتن متر.

ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية، وتنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتزخر السيارة الجديدة بتفاصيل ساحرة مثل الحزام الجلدي على صندوق التابلوه أو رف الأمتعة الخلفي ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، ولمزيد من المتعة يمكن الاعتماد على الإصدار Dolcevita المزود بحبال بدلاً من الأبواب والسقف الكبير القابل للطي.

ولم يعد عرض السيارة البالغ 40ر1 متر يمثل أي إزعاج للسائق عند اصطحاب راكب مرافق.

وتتمتع السيارة Topolino الكهربائية بمدى سير قياسي يصل إلى 75 كلم، ويمكن إعادة شحنها من خلال توصيلها بالقابس الكهربائي المنزلي في غضون أربع ساعات.