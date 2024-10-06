لا تتجاهلها.. 3 علامات صامتة لسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان القولون هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، وغالبًا ما يكون "صامتًا" في مراحله المبكرة، ما يعني أنه قد لا يسبب أي أعراض واضحة.

كشف سعيد شلبي، استشاري الكبد لـ"مصرواي" عن بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى وجود المشكلة، والتي يجب الانتباه إليها واللجوء إلى الطبيب فورًا، وتشمل.

تغيرات في عادات التبرز

- التبديل بين الإمساك والإسهال.

قد تلاحظ تغيرًا في طبيعة حركة أمعائك، حيث تنتقل بين فترات الإمساك والإسهال بشكل متكرر.

- الشعور بعدم اكتمال الإخلاء

قد تشعر بأنك بحاجة إلى التبرز بشكل متكرر، ولكنك لا تستطيع إفراغ أمعائك بالكامل.

- تغير في شكل البراز

قد يصبح البراز أرفع أو أسمك، أو يحتوي على خطوط من الدم.

-وجود دم في البراز

- الدم الأحمر الفاتح: يكون مرئيًا على سطح البراز أو في المرحاض.

- الدم الداكن: يجعل البراز يبدو أسودًا أو قطرانيًا.

- ألم في البطن

- تقلصات مستمرة: تشعر بألم أو تقلصات في البطن، خاصة في الجزء السفلي.

- انتفاخ: قد تلاحظ انتفاخًا في البطن، خاصة بعد تناول الطعام.

لماذا يجب الانتباه لهذه العلامات؟

- الكشف المبكر

كلما تم اكتشاف سرطان القولون في مرحلة مبكرة، زادت فرص الشفاء منه.

- العلاج الفعال

يمكن علاج سرطان القولون بفعالية أكبر في مراحله الأولى.

كيف يتم تشخيص سرطان القولون؟

- فحص البراز

للكشف عن وجود دم خفي.

- تنظير القولون

لفحص القولون والمستقيم بحثًا عن أي التهابات أو أورام.

نصائح طبية مهمة

- اتباع نظام غذائي غني بالألياف وقليل من الدهون الحمراء.

- ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

- يجب إجراء الفحوصات الروتينية للكشف عن سرطان القولون، خاصة بعد سن الخمسين.