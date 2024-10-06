ماذا يحدث عند إضافة القليل من الملح إلى البيض أثناء السلق؟.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البيض المسلوق من الأطعمة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة والفيتامينات والمعادن.

وكشف موقع "mashed" فوائد إضافة الملح على البيض أثناء السلق، في النقاط التالية:

-يتجمد بياض البيض بسرعة أكبر في الماء الساخن المضاف إليه الملح.

-إضافة القليل من الملح إلى الماء يمكن أن يقلل من الفوضى إذا تسرب السائل الموجود داخل البيضة أثناء السلق.

-عند إضافة الملح أثناء سلق البيض يؤدي ذلك إلى حدوث تفاعل بين كلوريد الصوديوم وجزيئات الماء (H2O) ما يسبب ارتفاع سريع في درجة حرارة الماء وتسوية البيض سريعا.

-قد يسهم إضافة الملح إلى البيض في القضاء على رائحته أثناء السلق.

-الملح يساعد على تماسك بياض البيض خاصة إذا تشققت القشرة أثناء السلق.

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