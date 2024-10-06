"في غمضة عين".. احذر 7 أطعمة ترفع نسبة الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع مستوى الكوليسترول هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن هل تعلم أن بعض الأطعمة تؤدي دورا كبيرا في رفع مستوياته عن المعدل الطبيعي، وفقا لما ورد في موقعي "clevelandclinic" و"webmd".

اللحوم الحمراء

تحتوي العديد من أنواع اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يُسهم ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويزيد من خطر انسداد الشرايين وتصلبها.

الأطعمة المقلية

بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول، وهما من العوامل الرئيسية التي تتسبب في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

المخبوزات والحلويات

الإفراط في تناول السكريات الموجودة في المخبوزات والحلويات يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

الأطعمة المالحة

تشتهر هذه الأطعمة بمحتواها العالي من الصوديوم، والذي يضاف إليها للحفاظ على النكهة، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

اللحوم المصنعة

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة وهي من أسوأ أنواع الدهون للكوليسترول.

الوجبات السريعة

نظرا لأنها غنية بالدهون المشبعة والمتحولة والصوديوم والسعرات الحرارية.

الأطعمة المعبأة والجاهزة

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم.

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