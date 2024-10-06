الامارات | سائح يدخل بجثة والدته داخل معبد أبو سمبل.... والسبب غريب جداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أكتوبر 2024

في واقعة غريبة حاول أحد السائحين دفن رفات والدته داخل معبد أبو سمبل الأثري جنوب مدينة أسوان الواقعة في جنوب مصر.

وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية فقد نجح أفراد أمن البوابات في معبد أبو سمبل من اكتشاف محاولة سائح بريطاني دفن رفات والدته داخل أرضية المبعد بعد وفاتها في الخارج وجلب الرفات معه خلال زيارته إلى مصر.

كان السائح يحمل صندوقا صغيرا وحين جرى تمريره على جهاز أشعة إكس أثار الصندوق شكوك أفراد الأمن في المعبد بشأن محتواه.

وبتفتيش صندوق السائح، تبين أن بداخله برطمانا (إناء من الزجاج) يحمل رفات والدة السائح التى توفيت فى إنجلترا قبل عام وكانت أوصت ابنها بدفن رفاتها فى مصر، فسافر الابن إلى مصر ليدفن والدته بمعبد أبوسمبل.

جرى إخطار فهمى الأمين، القائم بأعمال مدير عام آثار أسوان والنوبة وأحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبو سمبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخذ تعهد على السائح بعدم تكرارها مرة أخرى داخل المواقع الأثرية المصرية لمنعها قانونيا، وتم إبلاغ شرطة السياحة والآثار بالواقعة.