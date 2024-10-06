لماذا لا نستطيع مقاومة الأطعمة اللذيذة؟ دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثين في جامعة بون وكامبريدج أن الإحساس بالبلع قد يحفز الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

كما أن العامل الرئيسي في ذلك هو السيروتونين، والذي يطلق عليه "هرمون الشعور بالسعادة" ، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وعند تناول طعام لذيذ يفرز الدماغ السيروتونين، ما يخلق شعور بالمتعة ويشجع على الاستمرار في الأكل.

ووجد الباحثون أجهزة استشعار خاصة في المريء، الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، وتعمل بمثابة ناقد للأطعمة.

وتشغل هذه الأجهزة الاستشعارية بمجرد ابتلاع الطعام، فترسل رسالة إلى الدماغ عنه، ووجدت الدراسة أن السيروتونين يساعد في التحكم في البلع بتنشيط الخلايا العصبية الحركية التي تجعل المريء يحرك الطعام إلى الجهاز الهضمي.

واكتشفت الدراسة أنه عند بلع الطعام، ترسل الخلايا العصبية الحسية الميكانيكية في المريء إشارات إلى الخلايا العصبية السيروتونينية في الدماغ، والتي تستجيب بناءً على مدى قيمة الطعام، مثل مذاقه، أو قيمته الغذائية، وتساعد الجسم على تحديد إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من البلع.

ثم يعزز السيروتونين نشاط الخلايا العصبية الحركية، ما يتسبب في تحرك المريء بكفاءة أكبر، لنزول الطعام بسلاسة.

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