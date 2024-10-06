كيف يؤثر تناول سمك السردين على البشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - -د ب أ

كشفت مجلة "Stylebook" أن سمك السردين مفيد للبشرة، وذلك بفضل محتواه على الأحماض الدهنية "أوميجا 3" والبروتينات والفيتامينات المهمة للبشرة.

كما أن سمك السردين غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، خاصة EPA وDHA، والتي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، ما يسهم في تخفيف مشكلات الجلد مثل حب الشباب، والأكزيما، وحتى التورم.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2003، أن تراكم حمض EPA في الجلد، يمكن أن يخلق حاجزاً طبيعياً ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعل البشرة أكثر مرونة ويقلل الالتهاب، وكلاهما ضروري لتمتع البشرة بالصحة والشباب.

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