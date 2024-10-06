الامارات | نصيحة للحوامل: الحذر واجب من السوشي والأسماك المدخنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت خبيرة التغذية الألمانية، كاتارينا هولتاوزن، المرأة خلال فترتي الحمل والرضاعة بتوخي الحذر عند تناول الأسماك، إذ ينبغي الابتعاد عن الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من «ميثيل الزئبق» مثل سمك التونة، موضحة أن ميثيل الزئبق يمكن أن يعبر حاجز الدم في الدماغ والمشيمة، ويُضعف النمو العصبي للطفل.

وأضافت أنه يمكن للمرأة خلال فترتي الحمل والرضاعة تناول أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، مثل السلمون والرنجة والماكريل، للاستفادة من عناصرها الغذائية المهمة لنمو الطفل، مثل البروتين واليود والأحماض الدهنية «أوميغا 3»، مع مراعاة تناول السمك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً.

كما ينبغي الحذر من الأسماك النيئة، مثل السوشي والأسماك المدخنة، لأن هذه الأنواع من الأسماك غير الناضجة تحتوي على بكتيريا وفطريات ترفع خطر الإصابة بما يعرف بداء «الليستريات»، الذي يرفع بدوره خطر حدوث ولادة مبكرة أو إجهاض أو ولادة جنين ميت.

وتعد المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بداء الليستريات، بسبب ضعف جهازها المناعي. وتتمثل أعراض الإصابة بهذا الداء في الحمى والغثيان والقيء وألم العضلات واضطراب المعدة والصداع وتصلب مؤخرة الرقبة. وتستلزم هذه الأعراض استدعاء الإسعاف على وجه السرعة للخضوع للرعاية الطبية في الوقت المناسب.