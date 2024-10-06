الامارات | حديقة ألمانية تعرض «شقيقتين» من صغار قرود «الأسد الذهبي»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت حديقة حيوان كولونيا في ألمانيا للزوار اثنتين من صغار قرود طمارين الأسد الذهبي.

وتم عرض الشقيقتين الصغيرتين بفراء أصفر ذهبي، واسمهما «تيارا» و«لينينا»، للجمهور لأول مرة أول من أمس.

وتقول حديقة الحيوان إن الصغيرتين ولدتا في أبريل الماضي، واستقرتا الآن بشكل جيد مع المجموعة. ويطلق على والديهما اسم «ابو» و«نالا».

يشار إلى أن قرود طمارين الأسد الذهبي هي أحد أنواع قرود القشة، وتستخدم أصوات النقيق للتواصل، وهي خبيرة في التسلق.

وفي بعض الأحيان تصطاد هذه القرود وتقتل الفقاريات الصغيرة، لكنها تتغذى بشكل رئيس على الفاكهة وعصارة الأشجار.

يذكر أن هذا النوع من القرود موجود فقط بالبرية في جنوب شرق البرازيل، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.