الامارات | متحف البطريق الوحيد في ألمانيا يصل إلى النهاية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر متحف البطريق الوحيد في ألمانيا بيع مقتنياته، التي وصفها بأنها أكبر مجموعة من نوعها في العالم، وذلك قبل إغلاق أبوابه في مطلع نوفمبر المقبل.

وكان مالكا المتحف - وهما الزوجان بريجيت بريندز وستيفان كيرشوف - يقومان بجمع أدوات وكل ما يتعلق بطائر البطريق لمدة 30 عاماً. وبعد إدارة المتحف منذ عام 2009، قررا في نهاية الأمر إغلاقه.

وقال الزوجان: «لدينا وظائف يومية، وإدارة المتحف ترهقنا للغاية. لم نحصل على عطلة نهاية أسبوع منذ 15 عاماً. ولم نحصل على فرصة لأخذ عطلة حقيقة منذ 15 عاماً». ويضم المتحف الموجود في مدينة كوكسهافن الساحلية على ساحل بحر الشمال في ألمانيا مجموعة كبيرة من العناصر المرتبطة بالبطريق، بما في ذلك الألعاب وربطات العنق والأكواب.

لكن هذا مجرد جزء صغير من المجموعة التي يمتلكها الزوجان، والبالغ عددها 26 ألف قطعة، معظمها في منزلهما أو مخزنة في مستودع مستأجر.