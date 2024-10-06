الامارات | الجفاف يهدد ثاني أكبر روافد «الأمازون»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل ثاني أكبر روافد نهر الأمازون في البرازيل أدنى مستوى للمياه، منذ بدء القياسات الرسمية قبل 122 عاماً، بسبب ظروف الجفاف الشديد في المنطقة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي البرازيلية أنه في ماناوس، عاصمة مقاطعة أمازوناس، تراجع منسوب المياه في نهر ريو نيجرو إلى 12.66 متراً، ما يمثل أدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1902، وتتوقع الهيئة أنه ربما تستمر مستويات المياه في التراجع خلال الأيام المقبلة.

ويتأثر السكان المحليون، لاسيما مَن يقيمون على طول ضفاف النهر بشكل خاص، لأنهم يعتمدون عادة على السفر بالقوارب. وجنح العديد من القوارب بسبب انخفاض منسوب المياه، ما أدى إلى تعقيد عملية توصيل الإمدادات الأساسية، مثل المياه والغذاء والأدوية.

وذكر المركز الوطني لمراقبة الكوارث الطبيعية أنه في مختلف أنحاء البرازيل، يتضرر أكثر من ثلث الأراضي بسبب الجفاف الشديد.