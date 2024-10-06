الامارات | الذكاء الاصطناعي يملأ فراغ «خدمة العملاء»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شركات يابانية أخيراً في استخدام الذكاء الاصطناعي لتملأ الأدوار الضرورية في خدمة العملاء، الأمر الذي يُظهر كفاءة في المواقف الأكثر تعقيداً، في وقت تعاني فيه اليابان نقصاً في العمالة.

وبدأت «ريدجلينز» التابعة لشركة «فوجيتسو»، وأخرى تابعة لشركة «أوتوباكس سيفن» لتجارة قطع غيار السيارات، تجارب مشتركة بمساعدة الذكاء الاصطناعي «رايتشل»، والتي تستطيع أن توصي بالمنتجات بناء على نوع الخدمة التي يحتاجها العميل.

ويساعد الذكاء الاصطناعي الذي تقدّمه شركة «كوجير» في تخفيف ضغط العمل عن موظفي مبيعات السيارات، الذين يتعين عليهم امتلاك معلومات واسعة.

وقال مسؤول في «ريدجلينز»: «لاتزال هناك حاجة للبشر لاستبدال قطع الغيار، لكن الذكاء الاصطناعي يساعد من خلال التوصية بالمنتجات».