خطفت الأنظار.. 10 صور لـ جورجينا بفستان أنيق في حفل إطلاق عطرها.. لن تتخيل سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
خطفت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء وصديقة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو الأنظار خلال حضورها حفل إطلاق عطرها الخاص.
وأطلت جورجينا بفستان أسود قصير بأكمام طويلة ومزود بفتحة ساق جريئة وكسرات جانبية من دار Alaia.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.
ونسقت جورجينا مع إطلالتها حذاء ذهبي بكعب عال وحقيبة يد صغيرة باللون البني.
وبالبحث وجدنا أن سعر الفستان يصل إلى 2.410 دولار.
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