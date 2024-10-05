الصحة العالمية تؤكد انخفاض عدد المدخنين بنسبة 26% بحلول منتصف القرن الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تراجع ملحوظ في عدد المدخنين على مستوى العالم.

وبحسب أحدث التقارير، من المتوقع أن يشهد العالم انخفاضًا في عدد المدخنين بنسبة 26% بحلول منتصف القرن الحالي.

وهذا التراجع الكبير يعكس جهودًا حثيثة من الحكومات والمؤسسات الصحية لمكافحة التدخين وتوعية المجتمع بأضراره.

ونشرت نتائج دراسة العلماء في المجلة العلمية "لانسيت جلوبال هيلث"، أن نسبة التدخين بين النساء فستنخفض بمقدار الثلث بحلول منتصف هذا القرن.

ووفقا "تاس" ، فبحلول منتصف القرن ستنخفض نسبة الرجال المدخنين عالميا من 28.5% حاليا إلى 21.1%، والنساء المدخنات من 5.96% إلى 4.8%، ونتيجة لذلك، فإن العدد الإجمالي لعدد المدخنين سيشهد انخفاضا كبيرا، حيث سيبلغ عدد الرجال المدخنين 1.04 مليار شخص، وعدد النساء المدخنات سيصل 201 مليون مدخنة. وسينخفض ​​عدد المدخنين إلى حد بعيد في أمريكا اللاتينية الاستوائية، وسيشهد جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا زيادة قصوى في عدد المدخنين.

وتوصل فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية وكبار الأطباء العالميين بقيادة الأستاذ بجامعة ولاية واشنطن ستاين فولسيث للنتائج عند تحليل البيانات التي تم جمعها في إطار مشروع Global Burden of Disease.

كما يضم المشروع المتخصصين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخدماتها الطبية ومراكزها العلمية الرائدة.

جدير بالذكر أن هذه الحسابات توصلت لنسب المدخنين من الرجال والنساء وانخفضت بسرعة بين عامي 1990 2022.

وفي الحالة الأولى انخفض المعدل من 41% إلى 28.5%، وفي حالة النساء من 10% إلى 5.96%.

وإذا استمرت الإجراءات الحالية لمكافحة التدخين، فستستمر هذه النزعة وستنخفض نسبة المدخنين بنسبة 25-30% أخرى.