عمره 13 سنة.. 10 صور للاعب كرة يثير ضجة على الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

انتشرت مقاطع فيديو للاعب كرة السلة الكندي جيريمي جوهير، على الإنترنت، إذ يبلغ طوله 7 أقدام و3 بوصات "أكثر من مترين"، وهو في الثالثة عشرة من عمره، متفوقًا على منافسيه المراهقين بشكل كبير.

وبحسب odditycentral، فإن جيريمي جوهير ليس طفلا عاديا يبلغ من العمر 13 عاماً، فهو أطول بكثير من متوسط لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين (متر و80 سم) لذا فهو عادة ما يتغلب على خصومه المراهقين بسهولة، ويسدد الكرة بسهولة، ويمنع التسديدات دون عناء، ويتحرك في الملعب دون أن يتمكن أحد من إيقافه.

أضف إلى ذلك أنه لا يمكن الاستخفاف بمهاراته الرياضية في كرة السلة، لكن جسد جيريمي المثير للإعجاب هو ما يجعل الجميع يتحدثون عنه هذه الأيام.

في مقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو جوهير مهيمنا للغاية لدرجة أنه لا يمكنك إلا أن تشعر بالأسف قليلا على الأطفال الذين يتعين عليهم اللعب ضده.

اللاعب الشاب مسجل حاليًا في برنامج Sport-Études في مدرسة Georges-Vanier الثانوية، لكن الناس يتحدثون بالفعل عن مستقبله الواعد، حيث لديه القدرة على أن يكون أحد أبرز لاعبي القسم الأول عندما يصبح مؤهلا للعب في كرة السلة الجامعية.

وبفضل طوله المذهل، أصبح جيريمي جوهير بالفعل في مقارنة مع زميله لاعب كرة السلة في كيبيك أوليفييه ريو الذي أصبح في سن الخامسة عشرة أطول مراهق في العالم (7 أقدام و9 بوصات) أي 2.40 مترا.

لا يزال جوهير بعيدًا عن الوصول إلى الدوري الأمريكي للمحترفين، لكنه حصل بالفعل على منحة Petro-Canada FACE، التي تدعم الرياضيين الكنديين الواعدين، وسوف تسمح له هذه المنحة بالمشاركة في بطولات في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية حيث يمكن للكشافين تقييم مهاراته وإمكاناته.

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