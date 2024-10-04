الأحمر النبيذي يتألق في خريف 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يأسر اللون الأحمر النبيذي الأنظار في هذ الموسم، حيث يزين مختلف القطع الأزياء من المعاطف والجاكيتات إلى التنانير والبنطال والأحذية، هذا اللون الدافئ والأنيق يضفي لمسة من الفخامة والأناقة على أي إطلالة.

تنوع إمكانيات التنسيق تتميز الألوان الداكنة عموماً بسهولة تنسيقها، والأحمر النبيذي ليس استثناء، فهو يتناغم بشكل مثالي مع الألوان الكلاسيكية المحايدة مثل الأسود والأبيض والبيج والرمادي، مما يخلق تباينًا أنيقًا وجذابًا.

أكد البروفيسور ينس كلاينرت، خبير التغذية، على أهمية الرياضة كركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب إلى جانب العلاجات الأخرى.

إطلالات متنوعة

إطلالة عملية وعصرية

نسقي قطعة باللون الأحمر النبيذي مع بنطلون جينز أزرق للحصول على مظهر عصري ومريح.

إطلالة فاخرة

اعتمدي على إطلالة "مونوكروم" بالكامل باللون الأحمر النبيذي بدرجاته المختلفة للحصول على مظهر ملكي وأنيق.



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