الامارات | حاول "تأديب" أخيه فأحرقه حياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 أكتوبر 2024

هزت مدينة الجيزة المصرية مروعة، حيث أقدم شاب على قتل شقيقه بإضرام النار في جسده عقابًا له على تعاطيه المخدرات.

بدأت الواقعة عندما حاول الشقيق الأكبر (الذي يعمل عاملًا) تأديب أخيه الأصغر، فقام بتقييده بالحبال في محاولة لمنعه من الاستمرار في شراء المخدرات.

ومع تصاعد التوتر بينهما، لجأ الأخ الأكبر إلى سكب مادة سريعة الاشتعال على جسد شقيقه وأشعل النار فيه، معتقدًا أن هذا سيخيفه ليتوقف عن التعاطي.

ورغم محاولاته الأخيرة لإنقاذ شقيقه بنقله إلى المستشفى، إلا أن الأخير توفي متأثرًا بالحروق البالغة. وكشفت تحريات الشرطة عن أن الشقيقين دخلا في مشادة كلامية قبل الحادثة، تطورت إلى تبادل السباب والضرب، مما دفع الشقيق الأكبر إلى اتخاذ هذه الخطوة المأساوية.

وأفادت التحقيقات أن الشقيق الأكبر لم يكن يقصد قتل أخيه، بل كان يسعى إلى ردعه عن طريق تخويفه، إلا أن النيران انتشرت بسرعة لتودي بحياة الضحية.