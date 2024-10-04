الامارات | مراهقة تقتل جدتها بعكازها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 أكتوبر 2024

وجّهت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا تهمة القتل "غير العمد" للمراهقة صوفيا كوفال، البالغة من العمر 14 عامًا، في حادثة وفاة جدتها البالغة من العمر 79 عامًا، يفهينيا كوفال.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع مجلة "بيبول" الأمريكية، وقع الحادث في 23 مايو الماضي، عندما وجدت الشرطة الجدة فاقدة للوعي في منزلها، مع وجود كدمات متعددة على جسدها.

وقالت شرطة مقاطعة براورد إن الجدة توفيت بجريمة قتل، وحددت حفيدتها صوفيا كمشتبه بها.

وتواجه صوفيا الآن تهمة القتل غير العمد كمراهقة، بسبب "الطبيعة الوحشية" للجريمة، وفقًا لما ذكره المدعي العام لمقاطعة براورد.

وقال المدعي العام إن القضية ينبغي أن تُعالج في محكمة البالغين بعد النظر في حجج الدفاع.