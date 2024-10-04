الشموع المعطرة تضر جسمك..ما السر وراء ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعرف الشموع بقدرتها على خلق جو مريح وهادئ، لكن هل تعلم أنها قد تحمل بعض المخاطر؟

أكدت دراسات حديثة أن بعض أنواع الشموع تطلق مواد كيميائية ضارة عند الاحتراق، خاصة في الأماكن الضيقة أو غير جيدة التهوية.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "هيلث"، قد تسبب هذه المواد تهيجًا في الجهاز التنفسي، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية والأطفال.

يمكن الاستمتاع برائحة الشموع بطريقة آمنة من خلال اختيار الأنواع المصنوعة من مواد طبيعية مثل شمع العسل وفول الصويا، وتلك المعطرة بالزيوت العطرية الطبيعية، تجنب الشموع المصبوغة والبارافين، فهي تطلق مواد كيميائية ضارة أكثر.

نصائح للاستخدام الآمن للشموع

اختر الأنواع الطبيعية

ابحث عن الشموع المصنوعة من شمع العسل وفول الصويا والزيوت العطرية الطبيعية.

تهوية المكان

احرص على تهوية الغرفة جيدًا أثناء حرق الشمعة.

تجنب الإفراط

لا تحرق الشمعة لفترة طويلة جدًا في كل مرة.

ابعدها عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.



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