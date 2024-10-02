بعد معاناة محمود كهربا من سرعة ضربات القلب.. أعراض تستدعي التوجه للمستشفى فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عانى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من وعكة صحية في الساعات الماضية، استدعت ذهابه إلى المستشفى.

كهربا شعر بآلام في الجسد ودوار شديد، وهبوط وضربات سريعة في القلب، وهو ما جعل والده يصطحبه للمستشفى فورا.

وغادر كهربا المستشفى بعد تحسن حالته، والطبيب طالبه بالحصول على راحة، وعدم التعرض للإجهاد من أجل استقرار حالته والعودة للوضع الطبيعي.

وبعد معاناة محمود كهربا من سرعة ضربات القلب، إليك أعراض تستدعي التوجه للمستشفى فورا، بحسب موقع mayoclinic.

خفقان القلب

الشعور بألم في الصدر

الإغماء

الدوار

زيادة سرعة نبضات القلب

ضيق التنفس.

طرق الوقاية



الإقلاع عن التدخين

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة.

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