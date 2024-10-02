الامارات | طالبة تطعن مُعلمتين وزميلة في مدرستها لسبب غريب

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شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تطعن مُعلمتين وزميلة في مدرستها لسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أكتوبر 2024
قبضت السلطات الأمنية في بريطانيا على مراهقة بعمر الـ 13 عاماً، بعد طعنها مُعلمتيها وزميلة في صفها، أثناء الاستراحة الصباحية في المدرسة .
ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الطالبة اعترفت أمام المحكمة بأنها طعنت اثنتين من معلميها وزميلة لها في الفصل، قائلة: هذه إحدى الطرق لكي تصبح مشهورًا، والمحكمة استمعت إلى أن الفتاة كانت تحمل سكين صيد يعود لوالدها، ذهبت به إلى المدرسة بهدف قتل المدير المساعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن خلال الهجوم طعنت المراهقة معلميها وزميلتها في كل من الرقبة والظهر والساق والذراع ، وتم نقلهمنإلى المستشفى، وتم معالجتهن وخرج الضحايا الثلاثة من المستشفى في غضون 48 ساعة من الهجوم.
ونفت الفتاة أمام المحكمة التهم المتعلقة بالشروع في القتل ،لكنها اعترفت بتهمم التسبب في إصابات جسدية خطيرة وحيازة سكين .
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