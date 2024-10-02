الامارات | طالبة تطعن مُعلمتين وزميلة في مدرستها لسبب غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أكتوبر 2024

قبضت السلطات الأمنية في بريطانيا على مراهقة بعمر الـ 13 عاماً، بعد طعنها مُعلمتيها وزميلة في صفها، أثناء الاستراحة الصباحية في المدرسة .

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الطالبة اعترفت أمام المحكمة بأنها طعنت اثنتين من معلميها وزميلة لها في الفصل، قائلة: هذه إحدى الطرق لكي تصبح مشهورًا، والمحكمة استمعت إلى أن الفتاة كانت تحمل سكين صيد يعود لوالدها، ذهبت به إلى المدرسة بهدف قتل المدير المساعد.