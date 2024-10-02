الامارات | 100 ألف زائر لمعرض «فرعوني» في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، إن عدد زوّار معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام بمدينة كولن بألمانيا، تخطى الـ100 ألف زائر، وأن معرض «قمة الهرم: حضارة مصر القديمة» بمتحف شنغهاي بالصين، وصل عدد زواره إلى نحو 525 ألف زائر، وذلك منذ افتتاحهما في منتصف يوليو الماضي حتى أمس.

كما أوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن البعثات الأثرية المصرية العاملة بالمواقع الأثرية داخل عدد من المحافظات التاريخية، اكتشفت العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة خلال سبتمبر الماضي، ومنها العثور على جبانة مدينة مرسى مطروح الأثرية التي ترجع إلى العصر الروماني، وكذلك العثور على مقابر وحمام كامل وتماثيل تؤكد أهمية تلك المدينة مركزاً للتجارة الخارجية في حوض البحر المتوسط عبر العصور المختلفة.

وأعلنت الانتهاء الجزئي من ترميم معبد إدفو، والكشف عن الألوان الأصلية لعدد من نقوش المعبد.