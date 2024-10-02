هل قلة النوم تؤثر على خصوبة الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قلة النوم تؤثر بشكل كبير على خصوبة الرجل وقد يبدو الأمر غريباً للبعض، ولكن هناك علاقة وثيقة بين جودة النوم ووظائف الجسم بشكل عام، بما في ذلك وظائف الجهاز التناسلي.

كيف يؤثر قلة النوم على الخصوبة؟

- تخفيض هرمون التستوستيرون

ووفقا لما ورد عبر mayoclinic، إن النوم الجيد ضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون المسؤول عن الرغبة الجنسية وإنتاج الحيوانات المنوية.

قلة النوم تؤدي إلى انخفاض مستوى هذا الهرمون، وبالتالي تؤثر سلباً على الخصوبة.

- تغيير الهرمونات الأخرى

يؤثر قلة النوم على توازن الهرمونات الأخرى في الجسم، مثل هرمون اللبتين والكورتيزول، مما يؤثر بدوره على وظائف الخصيتين وإنتاج الحيوانات المنوية.

- زيادة الإجهاد

قلة النوم تزيد من الشعور بالإجهاد، وهذا بدوره يؤثر سلبًا على الرغبة الجنسية ويقلل من إنتاج الحيوانات المنوية.

- تدهور جودة الحيوانات المنوية

الدراسات أظهرت أن الرجال الذين يعانون من قلة النوم لديهم حيوانات منوية أقل حركة وأقل قدرة على الإخصاب.

ما هي العلاقة بين النوم ووظائف الخصيتين؟

خلال النوم، يقوم الجسم بإصلاح الأنسجة وإنتاج الهرمونات الضرورية، الخصيتان، كجزء من الجهاز التناسلي، تحتاج إلى هذه العملية لإنتاج الحيوانات المنوية بشكل صحيح، عندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم، تتأثر هذه العملية، مما يؤدي إلى انخفاض في إنتاج الحيوانات المنوية وتدهور جودتها.

نصائح لتحسين جودة النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم: حاول النوم لمدة 7-9 ساعات كل ليلة.

روتين نوم منتظم: اذهب للنوم واستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

تهيئة بيئة نوم مريحة: تأكد من أن غرفتك مظلمة وهادئة وباردة.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم: هذه المواد تجعل من الصعب عليك النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام: ولكن تجنب ممارسة الرياضة القوية قبل النوم مباشرة.

تجنب القيلولة الطويلة خلال النهار: قد تسبب الأرق ليلاً.

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