ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول لفترة طويلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

حبس البول لفترة أطول من اللازم قد يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، وذلك لأن المثانة مصممة للتخلص من البول بشكل دوري، وفقا لموقع Mayo Clinic.

إليك بعض الآثار الجانبية المحتملة لحبس البول لمدة طويلة

- التهابات المسالك البولية

يؤدي تراكم البول في المثانة لفترات طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، والتي تسبب ألماً وحرقان عند التبول.

- تضخم البروستاتا

عند الرجال، قد يؤدي حبس البول المتكرر إلى تفاقم مشكلة تضخم البروستاتا، مما يزيد من صعوبة التبول.

- حصوات الكلى

قد يؤدي ترك البول في المثانة لفترات طويلة إلى تكوين بلورات قد تتصلب مكونة حصوات الكلى، مما يسبب ألماً شديداً وصعوبة في التبول.

- تلف الكلى

في الحالات الشديدة، قد يؤدي حبس البول المتكرر إلى تلف الكلى، مما يؤثر على وظائفها الحيوية في تنقية الدم.

- سلس البول

بشكل معاكس، قد يؤدي حبس البول المتكرر إلى ضعف عضلات المثانة، مما يزيد من خطر الإصابة بسلس البول.

-مشاكل عصبية

في بعض الحالات، قد يؤدي حبس البول إلى حدوث مشاكل عصبية تؤثر على قدرة الشخص على التحكم في المثانة.

نصائح للحفاظ على صحة المسالك البولية

لا تحبس البول عند الشعور بالحاجة للتبول.

يساعد شرب الماء على طرد السموم من الجسم والحفاظ على صحة الكلى.

تجنب الإكثار من المشروبات التي تهيج المثانة مثل القهوة والشاي والكحول.

تساعد التمارين الرياضية على تقوية عضلات الحوض وتحسين وظائف المثانة.

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