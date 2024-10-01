الامارات | عروس مصرية تغادر زفافها إلى منزل أسرتها وتطلب الخلع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 أكتوبر 2024

أثارت عروس مصرية جدلًا واسعًا بعدما تركت حفل زفافها وغادرت إلى منزل أسرتها ، لترفع قضية خلع على زوجها ، لتثير حالة من التساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ذلك .

وأقامت العروس صاحبة الثلاثين عاماً دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررةً طلبها: “جوزي شتمني أمام المعازيم ”.

وقالت العروس وهي دكتورة جامعية في دعواها : تزوجت من شخص وهو دكتور بالجامعة يبلغ من العمر 33 عاماً، حيث وافقت على الزواج منه لأنه في نفس المستوى العلمي ولكن المستوى الاجتماعي أقل من أسرتي بكثير، وهو ما كان واضحاً في أسلوبه غير الراقي لكن تغاضيت عن ذلك في البداية، على أمل أن يُعدل سلوكه معي” .

وأضافت : “يوم حفل الزفاف وأثناء الزفة سقطت على الأرض وحاولت النهوض سريعاً، إلا أن زوجي قال لي أمام المعازيم “قومي يا حمارة”.

وأشارت إلى أن بعد أيام عاد زوجي كي يصطحبني إلى شقة الزوجية لكن والدي وشقيقي رفضا ذلك، وطالباه بالطلاق لكنه رفض وهددني بأنه سوف يطلبني في بيت الطاعة” .