تعاني من "الإمساك المزمن".. 3 نصائح ذهبية لعلاج المشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثيرون من مشكلة الإمساك من وقت لآخر، وهي حالة تتسبب في عدم الراحة وعدم القدرة على التبرز بانتظام.

بالرغم من أن الإمساك حالة شائعة، إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي استشارة الطبيب.

فإذا كنت تعاني من الإمساك المزمن أو المصحوب بأعراض أخرى، فمن الضروري استشارة الطبيب لتشخيص الحالة بدقة وتحديد العلاج المناسب، وفقا لموقع "هيلث لاين".

الأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب

الدم في البراز.

فقدان الوزن غير المبرر.

القيء.

الحمى.

آلام الظهر.

آلام البطن المستمرة.

علاج الإمساك

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب الماء بكميات كافية، لتليين البراز وتحسين حركة الأمعاء.

ممارسة الرياضة بانتظام، لتحفيز حركة الأمعاء.

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