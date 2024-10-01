مرض ألزهايمر.. إليك أعراضه وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

مرض ألزهايمر أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعا في العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص.

ما هو مرض ألزهايمر؟

يؤدي مرض الزهايمر إلى تدهور تدريجي في الوظائف الإدراكية، مثل الذاكرة والتفكير واللغة، ويحدث هذا التدهور نتيجة لتراكم بروتينات غير طبيعية في الدماغ، ما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية وتلف مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتعلم.

أعراض مرض ألزهايمر

فقدان الذاكرة.

صعوبة في إيجاد الكلمات.

الارتباك.

التغيرات في المزاج والسلوك.

صعوبة في أداء المهام اليومية.

الوقاية من مرض ألزهايمر

هناك العديد من العوامل التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالمرض أو تأخير ظهوره، وتشمل:

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأوميجا 3.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

التواصل الاجتماعي، لتقليل الشعور بالوحدة والاكتئاب.

إجراء فحوصات طبية منتظمة يساعد في اكتشاف أي مشاكل صحية مبكرًا ومعالجتها.

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