الامارات | «كسوف حلقي» في جزيرة الفصح.. حان يوم الصور الرائعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتهر جزيرة إيستر (الفصح) في المحيط الهادئ بتماثيلها التي يمكن التعرف إليها على الفور، والتي تعرف باسم «مواي».

وفي حين أن الآثار تجذب عشرات الآلاف من الزوّار سنوياً لإحدى أبعد الأراضي المأهولة في العالم، من المرجح أن تشهد الجزيرة تدفقاً آخر من الزوّار عندما يمر كسوف حلقي فوقها اليوم.

ويأتي كسوف منطقة المحيط الهادئ عقب الكسوف الكلي الذي عبر أميركا الشمالية في وقت سابق من العام الجاري. ولكن على عكس الظلام الدامس الناتج عن الكسوف الكلي، فإن الكسوف الحلقي له هالة من الشمس ظاهرة حول ظل القمر.

وفي جزيرة إيستر، يمكن أن يتيح مثل هذا الكسوف صوراً رائعة مزدوجة، إذ سيكون هناك ما يكفي من الضوء للمصورين المهرة لالتقاط صور التماثيل الأيقونية مع حلقة النيران في السماء.