تمنع تكون الأورام الخبيثه.. أطعمة تقلل الإصابة بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تخفض خطر الإصابة بمرض قاتل وهو سرطان الأمعاء.

وبحسب موقع onlymyhealth، فإن اللحوم والحليب قد يساعدان في الوقاية من مرض سرطان الأمعاء، وفقا لدراسة أجراها فريق بحثي ياباني.

ووجد فريق من العلماء في مركز RIKEN للعلوم الطبية التكاملية أن مستضدات الطعام الموجودة في اللحوم والحليب، يمكن أن تساعد في منع الأورام بالأمعاء.

وبحسب نتائج الدراسة فإن اتباع نظام غذائي غني بمستضدات غذائية متنوعة قد يكون فعالا في منع أورام الأمعاء الدقيقة، ومع ذلك، يؤكد الباحثون الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات، خاصة تلك التي تشمل المشاركين من البشر، قبل التوصل إلى أي استنتاجات نهائية.

كما كشفت النتائج أن الأنظمة الغذائية الشائعة الخالية من المستضدات أو العناصر الغذائية الأساسية، قد تكون غير منتجة إذا تم اتباعها دون إشراف طبي مناسب.

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