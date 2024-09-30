الامارات | الهند.. فقد 6 دولارات فقتل ابنه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 سبتمبر 2024

أقدم رجل من مدينة غازي آباد الهندية على قتل ابنه، البالغ 10 أعوام، بعدما لاحظ فقدان 500 روبية (6 دولارات) من أمواله.

وكشف جيران الأسرة الذين شهدوا لحظة وقوع حادث الاعتداء، أن الطفل «عاد» كان يعيش مع والده «ناوشاد» وزوجة أبيه «رازيا» التي اعتادت ضربه باستمرار واختلاق الخلافات معه، للاعتداء عليه كلما سنحت لها الفرصة، بحسب موقع news9live.

وأكدوا أن الأب لاحظ، مساء السبت، نقص 500 روبية من أمواله، ما جعله يشك في ابنه، فأحضر عصاً معدنية وانهال عليه ضرباً، حتى أصابت إحدى ضرباته رأس الطفل الصغير، الذي سقط غارقاً في دمائه.



واتصل جد الطفل بالشرطة للإبلاغ عن مقتل حفيده، فيما حضر رجال الأمن وسيارة الإسعاف إلى مسرح الجريمة، وتم إلقاء القبض على المتهم وزوجته.