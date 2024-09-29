تقي من السكتة الدماغية.. وجبة إفطار تخفض مستويات الكوليسترول وتقوي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع نسبة الكوليسترول يعني وجود كمية كبيرة من هذه المادة دهنية في الدم، ورغم أن هذا لا يشكل خطورة في البداية، إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية مسبباً انسدادات ومنع تدفق الدم بشكل سليم عبر الشرايين.

ولهذا السبب فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يشكل عامل خطر رئيسي للحالات الطبية الطارئة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والنظام الغذائي هو أحدها، على وجه التحديد، تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.

لكن إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي قد يؤدي أيضًا إلى خفض مستويات الكوليسترول لديك.

وبحسب إكسبريس، شاركت إحدى المؤسسات وجبة إفطار لذيذة تحتوي على أطعمة خارقة يمكنها أن تفعل هذا.

وبحسب مجلة Heart Care Healthy Living ، ومقرها والسال، أوصى عالم وظائف الأعضاء الرياضية رايان هودجكينسون أي شخص يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بمحاولة تناول الشوفان على الإفطار.

الشوفان هو وجبة إفطار أو وجبة خفيفة يتم تحضيرها عن طريق نقع الشوفان في سائل طوال الليل - مثل الماء أو الحليب أو الزبادي، بدلاً من طهيه في الصباح.

إنها لذيذة بشكل خاص عندما تكون محملة بالفواكه والنكهات مثل العسل، وقد أصبحت وجبة إفطار مفضلة للعديد من الأشخاص في السنوات الأخيرة.

يوصي رايان بشكل خاص بدمج الشوفان مع الزبادي للحصول على أفضل النتائج في خفض الكوليسترول.

وأوضح: "يعتبر تناول الشوفان طريقة رائعة لبدء اليوم، حيث يساعد الشوفان على خفض نسبة الكوليسترول في الدم كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة بشكل طبيعي. كما أنه يشبع الجسم، لذا فهو يملأك ويساعدك على تجنب الحاجة إلى تناول وجبة خفيفة".

السبب وراء كون الشوفان مفيدًا جدًا لك هو أنه غني بنوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان، والذي أثبت فوائده في خفض الكوليسترول.

تذكر مؤسسة القلب البريطانية أن تناول ثلاثة جرامات من البيتا جلوكان يوميًا، كجزء من نظام غذائي ونمط حياة صحي، يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وتقول مؤسسة هارت يو كيه: "عندما تتناول البيتا جلوكان، فإنه يشكل مادة هلامية في الأمعاء تحبس الأحماض الصفراوية الغنية بالكوليسترول، وهذا يعني أن كمية أقل من الكوليسترول تنتقل من الأمعاء إلى مجرى الدم.

"ويضطر الكبد بعد ذلك إلى إخراج المزيد من الكوليسترول من الدم لإنتاج المزيد من الصفراء، ما يخفض نسبة الكوليسترول في الدم."

عندما يتعلق الأمر باختيار الزبادي الذي ستستخدمه في وجبة الشوفان، توصي مؤسسة القلب البريطانية (BHF) باختيار خيار قليل الدسم.

وللتأكد من اختيارك للخيار الأكثر صحة، ابحث عن الكلمات "بدون إضافة سكر" و"حليب 100%" على العبوة، وتأكد من أن المكونات الوحيدة هي "حليب" و"بكتيريا حية.

"ستجد أيضًا زباديًا مكتوبًا عليه ""قليل الدسم"" أو ""خالي من الدهون بنسبة 0%"". ويبحث العلماء الآن ما إذا كان هذا الزبادي أكثر صحة من زبادي الحليب كامل الدسم.

ولأن الزبادي قليل الدسم يحتوي على كمية أقل من الدهون المشبعة مقارنة بالزبادي كامل الدسم، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

كما أنها تحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية، ما يساعد على إنقاص الوزن. ولكن احذر من الزبادي قليل الدسم المصنوع من الفاكهة، لأنه يحتوي غالبًا على الكثير من السكر.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

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