الامارات | معرض شامل لأعمال أوتو ديكس في مسقط رأسه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم مدينة جيرا في ولاية تورينغن شرقي ألمانيا تكريم الرسام الألماني أوتو ديكس، الذي يعد أحد أشهر الرسامين في البلاد في القرن الـ20، وذلك بافتتاح معرض شامل لأعماله في الرابع من أكتوبر المقبل.

ويشتهر الرسام وصانع الطباعة، الذي ولد في مدينة جيرا عام 1891، بتصوير تحديات الحياة خلال جمهورية فايمار التي سبقت وصول النازيين إلى سدة الحكم، ووحشية الحرب.

ويعد ديكس مع كل من جورج غروز وماكس بيكمان، من أهم الفنانين في حركة الموضوعية الجديدة التي نشأت في ألمانيا في عشرينات القرن الماضي كرد فعل ضد الحركة التعبيرية.

وفي الوقت الذي تغير فيه أسلوبه بشكل متكرر طوال سنوات عمره، طغى على عمله الالتزام بالواقعية بشكل دائم.