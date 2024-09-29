الامارات | حديقة حيوان برلين تشارك الجمهور فرحتها بـ«توأم باندا رضيع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة حيوان برلين، أنه ستتاح لمحبي الباندا فرصة زيارة توأم رضيع للباندا، وُلد منذ بضعة أسابيع فقط، في حديقة حيوان برلين اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل.

وذكرت الحديقة، أول من أمس، أن رضيعي الباندا سيكونان معروضين لساعة تقريباً كل يوم، دون تعطيل روتينهما المعتاد. وأوضحت أنه بينما سيكون أحد الرضيعين مع الأم «منغ منغ» خلف الكواليس، فإن الآخر سيستقر في وضع مريح على فراش الباندا.

وقال مدير الحديقة أندرياس كنييريم: «سعداء بالتطور الذي يحققه صغيرا الباندا، ونتطلع إلى مشاركة هذه الفرحة مع ضيوفنا.. نعلم عبر الاستفسارات التي تلقيناها أن محبي الباندا ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر». بينما أوضح عالم الأحياء وخبير الباندا فلوريان سيكس، أن الألواح الزجاجية السميكة للحظيرة الداخلية تعمل بشكل فعال على عزل الأصوات، وضمان توفير درجة حرارة ثابتة.