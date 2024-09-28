الامارات | بريق المجوهرات يخطف الأنظار في الشارقة.. طقم بـ8 ملايين درهم و«صقر» بـ4

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يختتم فعالياته غداً (الأحد) في مركز إكسبو الشارقة، تسجيل مشاركات متميزة لعدد من كبار العارضين المحليين الذين قدموا في أجنحتهم تشكيلات تبهر الزوار، وترتقي إلى مستوى التحف الفنية المصممة من الذهب، بجانب القطع النادرة من المجوهرات التي خطفت الأضواء وحظيت باهتمام جمهور الحدث الذي يقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مرتين في العام ووصل إلى النسخة الـ 54 من مسيرته.

ومن أبرز ما قدمه المعرض تحفة فنية مصنوعة من الذهب الخالص عرضتها مجوهرات «الرميزان»، وجاءت على شكل صقر مُجنّح، وقدرت قيمتها بنحو أربعة ملايين و200 ألف درهم، كما تألقت في الجناح نفسه تحفة أخرى على شكل خيل عربي أصيل، وتُقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين و250 ألف درهم.

وإلى جانب تلك التحف شملت مشاركة هذا الجناح مجموعة من المجوهرات والألماس الفاخرة، من بينها طقم ألماس فاخر بثمانية ملايين درهم، وخاتم ألماس بمليوني درهم.

بينما تشارك مؤسسة سالم الشعيبي، الراعي البلاتيني لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، كعادتها في دورات المعرض المختلفة، إذ عرضت أكثر من 80 ألف قطعة مجوهرات من الذهب والألماس، وأطلقت المؤسسة في جناحها الذي امتد على مساحة أكثر من 1500 متر مجموعة جديدة من مجوهرات الألماس بالتعاون مع المصممة الإماراتية شما الحلامي، تحمل اسم «إيتيرنا بلوم»، المرصعة بالألماس.