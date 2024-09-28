كم عدد التمارين الأسبوعية للحماية من الأمراض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون عن عدد التمارين التي يمكن ممارستها خلال العطلة الأسبوعية، والتي تعمل على تقليل الإصابة بـ 264 مرضًا.

وبحسب الخبراء، فإن ممارسة 150 دقيقة من التمارين المتوسطة الشدة كل أسبوع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 43%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 23%، مقارنة بغير النشيطين.

وفي الدراسة التي أجراها باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام، حلل فريق البحث بيانات النشاط لـ 89 ألف شخص وتمت مقارنتها بالسجل الصحي لهم.

ووفق "دايلي ميل"، أظهرت النتائج أنه بالمقارنة بالمجموعة غير النشطة، كان محبو الرياضة الأسبوعية أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 35% على مدى السنوات الست التالية.

والأمر الأكثر إثارة، أن "محاربي عطلة نهاية الأسبوع" شهدوا مخاطر أقل للإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب القاتل مقارنة بالأشخاص النشطين العاديين.

وبالنسبة للسكتة الدماغية، انخفضت المخاطر بنسبة 21% لممارسي الرياضة الأسبوعية، مقابل 17% للنشيطين يومياً.

ومع ذلك، وجدت دراسات سابقة أن ممارسة التمارين الرياضية الكافية في عطلة نهاية الأسبوع تشكل تحديًا، إذ يتطلب الأمر مثابرة، ويتطلب اختيار تمارين مكثّفة بما يكفي لتحقيق الهدف.

وأشار الباحثون إلى تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للسرطان، يفيد بأن ذوي الدخل المنخفض أقل استطاعة على ممارسة التمارين الأسبوعية بالمعدل المطلوب.