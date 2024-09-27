أعراض تحذيرية تشير إلى كثرة السموم في الجسم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

مشكلة تراكم السموم في الجسم من القضايا الصحية الخطيرة التي يجهل معظم الأشخاص أعراضها، وغالبًا ما تنتج عن عوامل عدة، مثل التغذية غير الصحية، التلوث البيئي، الإجهاد، واستخدام بعض المنتجات الكيميائية، مما يؤثر على كفاءة عمل الأعضاء الحيوية.

وفيما يلي العلامات التحذيرية لتراكم السموم في الجسم، بحسب موقعي Selah Medispa وThe Potion Tree:

1- الشعور بالتعب الدائم

يعاني البعض من التعب المستمر بالرغم من النوم جيدًا، وذلك علامة على أن الجسم مضطر للعمل بشكل مضاعف للتخلص من السموم الموجودة، مما يزيد من الشعور بالتعب.

2- زيادة الوزن غير المبرر

يواجه الكثير من الأشخاص زيادة في الوزن بالرغم من ممارسة التمارين الرياضية يوميًا، وتقليل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، ولكن يحدث ذلك نتيجة تأثر الوظائف الهرمونية بالسلب، وعدم القدرة على العمل بشكل جيد.

3- خلل في النوم

زيادة السموم في الجسم تؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورات النوم، وبالتالي تحرمك من أخذ قسط كافي من النوم تحديدًا خلال ساعات الليل.

4- تغيير رائحة الفم

يعاني البعض من رائحة الفم الكريهة بالرغم من الحرص على تنظيف الأسنان واللثة واللسان جيدًا، عادة ما يكون ذلك علامة على خلل في الكبد وعدم القدرة على التخلص من السموم الموجودة في الجسم.

5- الإصابة بالإمساك

عادة ما تتخلص الأمعاء من العديد من السموم كل يوم، ولكن عند حدوث خلل وتتراكم السموم في الجسم، ينتج عن ذلك الإصابة بالإمساك، بالإضافة إلى آلام المعدة، والشعور بالتعب

اقرأ أيضا:

تزيد من قيمتها الغذائية.. 6 أطعمة تناولها مع السبانخ

تأثير تناول 3 تمرات يوميا على الريق.. واحذر الإفراط لهذا السبب

هذا ما يحدث لكليتك وكبدك عند تناول كوبين من الشاي يوميا

بعد غلاء الأسعار.. 10 أطعمة تغني عن تناول اللحوم - فوائدها مذهلة

تغييرات جذرية لمواليد 12 برجا فلكيا.. كيف تؤثر الشمس وفينوس على حياتك؟