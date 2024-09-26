الامارات | براد بيت يعلّق على الاحتيال بـ325 ألف يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 سبتمبر 2024

علّق النجم الأميركي براد بيت، على لسان متحدّث باسمه، على عملية انتحال شخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل خمسة أشخاص، تمّ القبض عليهم في #إسبانيا، بعد استيلائهم على مبلغ 325 ألف يورو من امرأتين.

وقال في بيان لمجلة "بيبول": "من المروّع أن يستغلّ المحتالون علاقة المعجبين القوية بالمشاهير، وهذا تذكير مهمّ لعدم الاستجابة لأيّ أحد عبر الإنترنت، خاصّة من الممثلين الذين ليس لديهم وجود على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان صدر في 23 أيلول (سبتمبر) إن خمسة أشخاص اعتقلوا، ويجري التحقيق مع المزيد منهم، في ما يتعلّق بـ"منظمة إجرامية"، يُزعم أنها احتالت بأكثر من 350 ألف دولار على امرأتين عبر الإنترنت.

وقالت السلطات إن المحتالين انتحلوا شخصية "براد بيت المزيّف" لاستهداف معجبيه.

وقالت الشرطة المدنية في بيان إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيّتين المفترضتين عبر موقع على شبكة الإنترنت موجّه إلى محبّي الممثل؛ ومع مرور الوقت، تمكّنوا من إيهام الضحيّتين بأنّهما في "علاقة رومانسية معه".

ومع انتحالهم شخصية النجم الأميركي، اقترح أعضاء العصابة بعد ذلك أن تستثمر المرأتان في مشاريع مختلفة لم تكن موجودة.

وتعرضت امرأة من الأندلس (جنوبي إسبانيا) للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك (شمالي إسبانيا) 150 ألف يورو.

وجاء في البيان أن "مجرمي الإنترنت درسوا صفحاتهما على الشبكات الاجتماعية"، فـ"اكتشفوا أن المرأتين ضعيفتان، وتعانيان من قصور عاطفيّ وحالة اكتئاب".

كما استخدموا "منصات المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني معهما، حتى اعتقدتا أنهما كانتا تتحدّثان عبر الواتساب مع براد بيت نفسه"، ووعدهما الأخير "بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك"، بحسب المصدر نفسه.

يذكر أنه ألقي القبض على ثلاثة من المشتبه بهم في تشرين الثاني (نوفمبر)، وألقي القبض على اثنين آخرين في تموز (يوليو). وتشمل التهم الموجّهة إليهم الاحتيال وغسيل الأموال والتزوير.

وحرص عدد من المشاهير على تحذير المعجبين من الحسابات الاحتيالية التي تدّعي أنها لهم لمحاولة طلب المال والاحتيال على مواقع التواصل، منهم: ووبي غولدبرغ وتوم هانكس وجوني ديب وغيرهم.