الامارات | السلطات البريطانية تُفرج عن 37 سجيناً بالخطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 سبتمبر 2024

اعترفت السلطات البريطانية بإطلاق سراح 37 سجيناً بشكل خاطئ، بموجب خطة الإفراج المبكر التي وضعها رئيس وزراء بريطانيا، السير كير ستارمر، نتيجة خطأ في النظام.

وقالت مصادر من وزارة العدل: إنها لاحقت السجناء الذين تم إطلاق سراحهم عن طريق الخطأ، ولم يتبق سوى خمسة منهم، لم يتم وضعهم خلف القضبان بعد، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

وأفرجت السلطات البريطانية عما يقرب من 1700 نزيل لسجون إنجلترا وويلز، بعد قضائهم فترات تراوح بين 40 و50% من مدد العقوبات المحكوم عليهم بها.

وعبر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، عن غضبه تجاه سياسات سلفه ريشي سوناك التي أدت إلى امتلاء السجون عن آخرها، وهو ما جعله أمام خيارين، إما الإفراج عن بعض نزلاء السجون، وهو أمر يزعجه للغاية، أو توقف الشرطة عن اعتقال المجرمين.