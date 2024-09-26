الامارات | في حفل تكريمها.. مغنية تصاب بجلطة على المسرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 سبتمبر 2024

دخلت مارينيلا، إحدى أشهر المغنيات في اليونان، العناية المركزة الخميس غداة إصابتها بجلطة دماغية خلال حفلة موسيقية على مسرح أوديون الأثري في أثينا، عند سفح الأكروبوليس.

وأظهرت مقاطع فيديو صُوّرت من المدرجات المغنية الشعبية البالغة 86 عاما، وهي تنهار على خشبة المسرح خلال الحفلة.

وأصيبت مارينيلا بسكتة دماغية خطيرة وهي في العناية المركزة، بحسب ما أعلن المستشفى الذي أُدخلت إليه، في بيان صدر الخميس.