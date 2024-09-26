للتخلص من الكرش .. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - الكرش من المشكلات المزعجة الشائعة التي تفسد مظهر الجسم، وعادة ما يظهر نتيجة لتراكم الدهون في منطقة البطن، لذا هناك مجموعة نصائح للتخلص منه، وفقًا لما ذكره فيستي. رو.

ويشير الدكتور أندريه زولوتاريوف خبير التغذية الرياضية، إلى أن "طوق النجاة" في مقدمة البطن يسمى "بطن الكورتيزول"، لأن ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول (هرمون الإجهاد) هو أحد أسباب ظهوره. فكيف يمكن التخلص منه؟

وفقا له، للكورتيزول مضادات- هرمونات السعادة والرضا - الدوبامين والسيروتونين. لذلك النصيحة الأولى هي الاستمتاع بالحياة: التجوال والتنزه والتواصل مع الأصدقاء ومشاهدة الأفلام وغير ذلك.

أما النصيحة الثانية، فتتضمن ممارسة نشاط بدني خفيف يشمل العضلات، للرجال تمرين الضغط وللنساء - القرفصاء.

وتتضمن النصيحة الثالثة، اتباع تغذية صحيحة. يجب استبعاد السكر والأطعمة الغنية بالدهون السيئة، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الغذائية والإكثار من شرب الماء. والأهم هو عدم تناول الطعام بسرعة، بل يجب مضغه جيدا ما لايقل عن 20 مرة. كما يجب استبعاد الكافيين والكحول، لأنهما يحفزان إنتاج الكورتيزول.

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