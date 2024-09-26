الامارات | دبي تكافئ مبدعي «الفصل الأول» بالإقامة الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب في دبي عن حصول الكتّاب المتأهلين لبرنامج «الفصل الأول.. زمالة مؤسسة الإمارات للآداب وصدِّيقي للكتّاب» على «الإقامة الذهبية»، وذلك بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وذكرت المؤسسة، خلال لقاء عقد مؤخراً في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، أنها منحت 20 إقامة ذهبية حتى اليوم لـ20 من الكتّاب، ما يسهم في تمكينهم من التفرغ الكامل لإبداعهم الأدبي، ويتيح لهم المزيد من التركيز على مسيرتهم المهنية، وتحقيق النجاح على الساحة الدولية.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري أن «إقامة دبي» تضع نصب أعينها الاستراتيجيات الخلّاقة التي وضعتها الإمارات، وجعل الإقامة في دبي تجربة فريدة من نوعها، مشيراً إلى حرص «إقامة دبي» على التعاون مع الشركاء في «دبي للثقافة» ومؤسسة الإمارات للآداب لتحقيق جميع الأهداف الداعمة لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي من خلال تقديم التسهيلات للمبدعين المتميّزين للاستقرار في دبي.

من جانبها، قالت مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري: إن «الإقامة الذهبية تعكس اهتمام دبي بالثقافة والأدب، وإيمانها بأهمية دور المبدعين في الارتقاء بالفكر والوعي الإنساني، وتجسّد رؤية وتطلعات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

وأضافت: «تواصل دبي جهودها في استقطاب الكتّاب والكفاءات المتميّزة من أنحاء العالم، وتشجيعهم على الاستفادة من إمكانات الإمارة، وما توفره لهم من فرص قادرة على فتح الآفاق أمامهم، والإسهام عبر إبداعاتهم في دعم قوة الصناعات الثقافية وإثراء المشهد المحلي»، مشيرة إلى أن منح الإقامة الذهبية للكتّاب المتأهلين لبرنامج «الفصل الأول: زمالة مؤسسة الإمارات للآداب وصدِّيقي للكتّاب»، يبرز تفرد بيئة دبي، وتنوعها الثقافي والاجتماعي.

من ناحيتها، اعتبرت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر، أحلام بلوكي، أن «دولة الإمارات، المشهورة بالتزامها بالتنمية الثقافية، تبرهن مرة أخرى على تفانيها في تعزيز الإبداع، فالإقامة الذهبية هي شهادة على دعم الدولة المتواصل للكتّاب، ما يمنحهم حرية استكشاف حرفتهم من دون حدود»، مضيفة «من خلال تقديم إقامة طويلة الأجل، وفرصة للانغماس في تجارب ثقافية متنوعة، تمكّن الإقامة الذهبية الكتّاب من إبداع أعمال أصيلة يتردد صداها لدى جمهور عالمي، ونفخر بدعم 20 من الكتّاب الموهوبين في هذه الرحلة، وتعزيز حقبة جديدة من رواية القصص في قلب الإمارات».

وتزامن الإعلان عن منح الكتّاب الإقامة الذهبية، مع استعداد عدد من الكتّاب من الدورة الثالثة للسفر إلى نيويورك نهاية الشهر الجاري في رحلة تتضمن ورشة عمل مكثفة لدى «مركز جوثام للكتّاب»، إضافة إلى فرصة للتواصل مع وكلاء أدبيين ومحررين من أكبر دور النشر في الولايات المتحدة.

كما أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب الدورة الرابعة من «الفصل الأول: زمالة مؤسسة الإمارات للآداب وصدِّيقي للكتّاب»، مشيرة إلى أن باب التقديم مفتوح حتى الرابع من ديسمبر المقبل.

منصة استثنائية

قالت رئيسة قسم التسويق والاتصال في شركة صديقي القابضة، هند صديقي: إن «زمالة مؤسسة الإمارات للآداب وصدّيقي للكتّاب تُعدُّ منصة استثنائية للكتّاب الطموحين في المنطقة، ودعم مسيرتهم من خلال الإقامة الذهبية في الإمارات، ما يمنحهم الفرصة لمواصلة تطوير إبداعاتهم، وإلهامنا برواياتهم المتميّزة»، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تجسّد رؤية الدولة في تعزيز الصناعات الإبداعية، والتكاتف لتمكين المبدعين من النجاح، وتحفيز شغفهم.

