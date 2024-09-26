الامارات | 4 أيام مع «البحث العلمي» في «بيت الحكمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُختتم اليوم أعمال الدورة التدريبية المتخصصة حول «البحث العلمي ومناهجه»، والتي نظّمتها على مدار أربعة أيام، جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع «بيت الحكمة» في الشارقة، بمشاركة موظفين من المكتبات العامة، وبعض موظفي الجهات الحكومية. ويشهد اليوم الأخير للدورة محاضرة يقدمها الخبير في مجال البحث العلمي، الدكتور حسن عواد السريحي، تركز على محاور رئيسة تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للبحث العلمي وأهميته، وكذلك مناهجه وأسباب الثقة بها. وتتناول خطوات البحث العلمي، من التخطيط إلى التنفيذ، وكيفية اختيار المنهج المناسب لإجراء البحوث.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري: إن «تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار سعي الجمعية لتطوير مهارات موظفي المكتبات العامة والجهات الحكومية في مجال البحث العلمي، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع مختلف المناهج البحثية بشكل علمي ودقيق».